США могут сократить число военных в Афганистане

США могут сократить численность военных в Афганистане примерно на тысячу человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерала американских сухопутных войск Джозефа Вотела.

Как отмечается, это решение связано с новой политикой повышения эффективности, которое проводит новое командование в лице генерала армии Скотта Миллера. Подчеркивается, что до этого момента сокращение военного присутствия США в Афганистане наоборот пытались замедлить или остановить.

В агентстве уточнили, что всего в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военных.