Российский «Первый канал» подготовил репортаж о семинаре в Ереване, в ходе которого ключевые фигуры революции Никола Пашиняна обучали молодых людей из России тому, как устраивать перевороты.

Сообщается, что мероприятие пытались хранить в тайне, однако информация просочилась в СМИ благодаря скрытой съемке телеканала Russia Today. Российские журналисты выяснили, что деньги на подобные мероприятия в Армении выделяют США.

«На форум привезли уличных активистов из Питера, пригласили «звезд» армянского переворота, - говорится в репортаже «Первого канала». – Четыре полных дня их обучали механике протеста и тактике вербовки. Участников попросили не публиковать в соцсетях детали занятий, «если не хотите, чтобы сюда ворвались люди с русским телекамерами». Однако именно российские журналисты, которым удалось попасть на семинар, все и сняли. Самое печальное из увиденного, что это обычная российская молодежь, никакая не протестная, а банально наивная.

Семинары проводит Пражский гражданский центр. Финансируются они Конгрессом США по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций». И организаций, подобных Пражскому гражданскому центру, множество».

В сюжете подчеркивается, что примерно по такой же схеме американцы готовили перевороты в Украине и Венесуэле.