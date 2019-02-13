Представители азербайджанской и чеченской диаспор в России выступили с совместным заявлением, осуждающим провокационные попытки посеять вражду между двумя братскими народами.

Встреча представителей двух диаспор прошла в одном из ресторанов в Москве. Трансляцию с этой встречи на своем youtube-канале вел журналист Фуад Аббасов.

Участники встречи отметили, что азербайджанский и чеченский народы испокон веков жили в мире и согласии. В самые сложные для чеченского народа времена, азербайджанцы оказывали всяческую помощь своим братьям по вере.

Представители чеченской диаспоры осудили силы, которые подготовили и распространили в интернете провокационное видео, в котором звучат оскорбления в адрес азербайджанцев.

Участники встречи также призвали азербайджанцев и чеченцев быть бдительными и не идти на провокации. В последние дни в интернете продолжают публиковать видео, которые сеют рознь между двумя народами.