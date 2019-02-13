В Нигерии внезапно перенесли президентские выборы

Данное объявление было сделано за 5 часов до открытия избирательных участков в субботу. Как отмечается в документе, причиной переноса даты являются «неуказанные вызовы», связанные с докладами о том, что документы, необходимые для голосования не были доставлены во все части страны.

«Это было сложное решение, однако оно необходимо для удачного проведения выборов и консолидации нашей демократии», - заявил журналистам председатель комиссии Махмуд Якубу.

Предыдущие выборы в Нигерии в 2015 году также были отложены из-за небезопасной ситуации на северо-востоке страны, который до сих пор остается под контролем исламистских экстремистов.

Основными кандидатами на пост президента Нигерии являются действующий 76-летний президент Мохаммаду Бухари и миллиардер и бывший вице-президент Атику Абубакар.