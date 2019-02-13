В Баку выпала почти половина месячной нормы осадков

Со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра в Баку и на Абшеронском полуострове выпало девять миллиметров осадков, что составило 41 процент от месячной нормы, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Лянкяран-Астаринской зоне выпало 30 миллиметров осадков (32 процента месячной нормы), в низменных районах - 23 миллиметра (85 процентов месячной нормы), на Большом Кавказе – семь миллиметров, Малом Кавказе – шесть миллиметров.

Высота снежного покрова в Агдере (Ордубад) составила 18 сантиметров, Лерике – 15 сантиметров, Ярдымлы – 10 сантиметров, Шахдаге – семь сантиметров, Дашкесане, Гёкгёле, Халтане – пять сантиметров, Алтыагадже – четыре сантиметра, Сарыбаше, Грызе – три сантиметра, Кишчае, Хыналыге – два сантиметра, Маразе, Гусаре – один сантиметр.

Напомним, что за указанный период в республике была нестабильная погода, временами шел дождь, в горных и предгорных районах выпал снег, местами сильный.