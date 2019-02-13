Додон отказался отзывать посла из России

Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что не будет отзывать из России посла Андрея Негуцу.

"Он остается на своем месте, потому что без указа, который подписывает президент, он отозван быть не может", — сказал Додон.

На днях молдавский МИД попросил правительство отозвать посла из Москвы. В ведомстве не назвали причину такого запроса, но отметили, что его не стоит связывать с ситуацией со спасенными из афганского плена молдавскими летчиками.

По словам вице-председателя правящей Демократической партии Молдавии Владимира Чеботаря, посла могут отозвать из-за того, что он не препятствовал открытию в Москве фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье". В Тирасполе этот офис назвали официальным представительством «Приднестровской Молдавской республики».