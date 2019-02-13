Facebook уличили в слежке за перемещением пользователей

В Facebook есть специальный отдел «Под наблюдением» (Be on lookout), специалисты которого постоянно отслеживают угрожающих компании пользователей. Перемещения потенциально опасных юзеров при необходимости проверяются через систему геолокации, сообщает CNBC.

По данным телеканала CNBC, в черный список заносятся авторы гневных сообщений в соцсети или писем с угрозами в адрес Facebook. В нем, в частности, агрессивно настроенные владельцы аккаунтов и недовольные увольнением экс-сотрудники компании.

На данный момент потенциально опасными Facebook уже признала несколько сотен людей. При этом о попадании в черный список компания не информирует. Таким образом, человек может в нем находиться несколько лет и даже не подозревать об этом — отдел существует с 2008 года.