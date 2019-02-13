В США признали падение уровня боеготовности армии
Счетная палата США признала падение уровня боеготовности американской армии за последние годы. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад ведомства.
Отмечается, что уровень общей боевой готовности остается низким и не демонстрирует никаких улучшений с 2013 года. Причинами такой ситуации авторы документа считают участие США в военных конфликтах, неопределенность с финансированием и сокращения в военных структурах.
При этом, отмечается в докладе, "противники" США за последние годы только нарастили военный потенциал.
"Первоочередной заявленной целью командования Сухопутных войск США является восстановление боевой готовности, <…> а также подготовка к возможным крупномасштабным военным операциям против соперников мирового уровня, таких как Россия или Китай", — пишут авторы доклада.
Они подчеркивают, что в последнее время Пентагону приходится принимать непростые решения. Ситуацию осложняют проблемы с комплектованием подразделений кибернетических операций, радиоэлектронной борьбы и нехватка военных для службы в составе боевых расчетов противоракетных комплексов Patriot и THAAD.