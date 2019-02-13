В США признали падение уровня боеготовности армии

Отмечается, что уровень общей боевой готовности остается низким и не демонстрирует никаких улучшений с 2013 года. Причинами такой ситуации авторы документа считают участие США в военных конфликтах, неопределенность с финансированием и сокращения в военных структурах.

Счетная палата США признала падение уровня боеготовности американской армии за последние годы. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад ведомства.

При этом, отмечается в докладе, "противники" США за последние годы только нарастили военный потенциал.

"Первоочередной заявленной целью командования Сухопутных войск США является восстановление боевой готовности, <…> а также подготовка к возможным крупномасштабным военным операциям против соперников мирового уровня, таких как Россия или Китай", — пишут авторы доклада.

Они подчеркивают, что в последнее время Пентагону приходится принимать непростые решения. Ситуацию осложняют проблемы с комплектованием подразделений кибернетических операций, радиоэлектронной борьбы и нехватка военных для службы в составе боевых расчетов противоракетных комплексов Patriot и THAAD.