Депутат Али Гусейнли: "Конфликт между азербайджанцами и чеченцами спровоцировала третья сила"

"Инцидент между азербайджанцами и чеченцами в Москве, безусловно, носит провокационный характер. Исторически между чеченцами и азербайджанцами имелись дружеские и братские отношения". Как передает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса и Госдумы России, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, комментируя инцидент, произошедший недавно между азербайджанцами и чеченцами в России.

Он отметил, что личные дружеские отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым сблизили народы еще больше.

"Не случайно, что азербайджанцы сейчас инвестируют в Чечню, активно участвуют в общественно-политической жизни. В том числе самой родной страной, выбираемой народами Северного Кавказа, а также чеченцами для проживания, работы и туризма, является Азербайджан. Имеются сотни связывающие наши народы историко-экономические, культурные события, положительные примеры. В свое время фильм о народном артисте СССР чеченского происхождения Махмуде Эсамбаеве "Я буду танцевать" снял именно азербайджанский режиссер Тофик Тагизаде.

В 1980 году в первом чеченском документальном фильме "Горская новелла" одну из главных ролей сыграл известный азербайджанский актер Расим Балаев. Сегодня имеется много подобных культурных примеров, которые могут обсуждать наша общественность и общество. Даже на спортивных соревнованиях борьба между азербайджанцами и чеченцами носит символический характер и наблюдается взаимоуважение. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что в этом инциденте в Москве прослеживается след третьих сил, и никаких реальных оснований для этого не было. Мы призываем представителей братского народа правильно оценивать суть этого события, не придавать значения провокационным съемкам посредством интернета. Лучшим ответом на провокации будет развивать имеющиеся между нашими народами дружбу и братство и демонстрировать это", - подчеркнул А.Гусейнли.