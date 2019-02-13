В Ливии похитили нефтяников из Туниса

Боевики похитили группу тунисских рабочих близ столицы Ливии Триполи, сообщает AFP.

Похитители потребовали взамен на возвращение рабочих освобождения своего соратника, задержанного в Тунисе.

Тунисские СМИ сообщили о том, что 14 жертв похищения работают на нефтеперерабатывающем заводе в городе Эз-Завия.

Глава МИД Туниса в связи с этим провел переговоры со своим ливийским коллегой, настаивая на обеспечении безопасности и скорейшем возвращении своих граждан.

Тунис повторно открыл свое консульство в Ливии в 2018 году после трех лет прекращения дипломатических отношений из-за похищения 10 тунисских дипломатов.