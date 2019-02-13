Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге. Единственным соперником города на Неве является Мюнхен со стадионом «Альянц Арена». Решение о том, где состоится финал, будет принято на Исполкоме УЕФА в Баку 29 мая.

«Мы уже достаточно давно сообщили о своих намерениях подать заявку и теперь выполнили все необходимые формальности, - говорит ТАСС генеральный директор и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - Санкт-Петербург имеет огромный опыт проведения футбольных матчей самого высокого уровня. Только в течение последних нескольких лет здесь проходили игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, «Зенит» постоянно играет в еврокубках, а в 2020 году городу предстоит принять поединки чемпионата Европы. Город располагает развитой туристической инфраструктурой и отличается особенной культурной и футбольной атмосферой, которая запомнилась сотням тысяч болельщиков со всего мира.

Считаем, что у заявки Санкт-Петербурга высокие шансы на победу. Не исключено, что в апреле состоится инспекционный визит УЕФА, а окончательное решение будет вынесено 29 мая на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций».

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября.

Заявки на проведение финала должны были быть отправлены в УЕФА до 15 февраля.