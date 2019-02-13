«Нефтчи» потерял очки Шанс для «Карабаха»
Сегодня состоялись два матча 17-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Лидер чемпионата - «Нефтчи» - потерял очки в выездной игре против «Зиря». Итоговый счет – 0:0.
Это шанс для «Карабаха» сократить отрыв от 1-го места. Завтра агдамцы дома будут принимать «Габалу».
Сегодня также «Кешля» одолела «Сумгаит» со счетом 2:1 и ушла с последнего места. Завтра также состоится матч «Сабаил» - «Сабах».
Турнирное положение:
1. «Нефтчи» - 38 очков (17 матчей)
2. «Карабах» - 34 (16)
3. «Сабаил» - 24 (16)
4. «Габала» - 23 (16)
5. «Сабах» - 20 (16)
6. «Кешля» - 15 (17)
7. «Сумгаит» - 15 (17)
8. «Зиря» - 13 (17).