Посол отметил, что глава государства дал все необходимые указания в связи со сложившейся ситуацией , в том числе и посольству Азербайджана в Москве. Посольство Азербайджана плотно занимается этим вопросом, проведено много встреч с азербайджанцами, вовлеченными в решение этого конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев держит в поле зрения ситуацию вокруг инцидента между азербайджанцами и чеченцами в Москве. Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

Полад Бюльбюльоглы добавил, что сегодня у него вместе с представителем МВД Азербайджана генерал-майором Акпером Юсифовым состоялась встреча с начальником Главного Управления МВД России по г.Москве генерал-лейтенантом полиции Олегом Барановым.

На этой встрече состоялся обмен мнением по сложившейся ситуации и обсуждены меры по недопущению эскалации конфликта. Олег Баранов был проинформирован о связывающих азербайджанские и чеченские народы чувствах дружбы и добрососедства, а также неприемлемости на многонациональной площадке Москвы такого рода инцидентов, требующих незамедлительных действий по недопущению их разрастания в неуправляемую ситуацию.

По словам посла, генерал-лейтенант Олег Баранов заявил, что по обоим инцидентам ведется оперативная работа, в частности по факту нападения на кафе «Неолит» в Москве в ближайшее время будут предъявлены обвинения, а также ведется интенсивное расследование в связи с убийством водителя такси и личности преступников будут установлены. Дела будут переданы в суд, общественность будет об этом информирована.

Генерал-лейтенант также заверил, что ситуация находится под полным контролем городских властей и полиции, и будут предприняты все необходимые меры.

Полад Бюльбюльоглы добавил, что вчера и сегодня он провел ряд встреч с азербайджанцами, непосредственно вовлеченными в решение данного вопроса.

«Убедительно просим не верить фейковым новостям и провокационным заявлениям. Посольство непосредственно занимается данной проблемой и будет информировать общественность о дальнейшем развитии событий», - сказал он.