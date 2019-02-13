Себастьен Жарри, тренер сборной Франции, участвующей на проходящем сейчас в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу, столкнулся в столице Азербайджана с неприятностью.

В бакинском метро он потерял свой смартфон. Терять всегда неприятно, а уж остаться без средства связи, находясь заграницей, плохо вдвойне. Жарри уже фактически смирился с потерей, но спустя некоторое время был приятно удивлен и даже шокирован – дорогостоящий телефон вернули!

Пропажу обнаружил сотрудник полицейского отделения в Бакинском метрополитене Эльвин Агаев. Начальник Агаева Наиль Алиев подсказал своему подчиненному, что информацию о владельце телефона можно получить из карты памяти, которая находилась внутри смартфона.

Это позволило доблестным представителям правопорядка узнать, что владелец телефона – француз, приехавший в Баку на Кубок мира. Алиев и Агаев тут же отправились в Национальную гимнастическую арену, чтобы вернуть телефон Себастьену Жарри.

Момент передачи телефона французскому тренеру был запечатлен на камеры.