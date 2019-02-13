В Лондоне снова осквернили могилу Карла Маркса
На Хайгейтском кладбище Лондона вновь осквернен памятник известному немецкому философу Карлу Марксу, сообщает Press Association.
Памятник «разукрашен» надписями «Доктрина ненависти»,»Архитектор Геноцида», сделанными красной краской.
Ранее неизвестный вандал испортил памятник молотком.
Первым результаты акта вандализма обнаружил Максвелл Блоуфилд, навестивший кладбище со своей матерью. Сам 31-летний Блоуфилд, который является сотрудником отдела по связям с общественностью Британского музея, был весьма опечален, заявив, что туристы регулярно посещают знаменитое кладбище.