По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в религиозно-культурном комплексе Имамзаде в Гяндже был дан эхсан.

В церемониальном зале комплекса были накрыты столы для тысячи человек. В церемони приняли участие религиозные деятели Гянджи и близлежащих районов, члены малообеспеченных семей и воспитанники детских домов.

Церемония началась с минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизни за Азербайджан.

Малообеспеченным семьям и воспитанникам детского дома, которые не смогли принять участие в церемонии, будет направлен пай с поминального стола.

Напомним, что 14 февраля первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили в Гяндже религиозный комплекс Имамзаде.