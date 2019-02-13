Оппозиция объявила новый митинг
Оппозиционный Национальный Совет заявил о намерении провести новый митинг. Как сообщает пресс-служба ПНФА, новый митинг оппозиции назначен на 15:00 23 февраля на стадионе «Мехсул».
Напомним, что ранее Исполнительная власть Баку ответила отказом на заявку оппозиционного Национального совета на проведение митинга 26 января.
Отказ на проведение митинга был мотивирован тем, что после предыдущего митинга Нацсовета 19 января и во время церемонии посещения Аллеи шехидов 20 января имели место нарушения общественного порядка.