Албанию охватили протесты
Албания охвачена массовыми протестами против политики правящей Социалистической партии (СП) премьера Эди Рамы.
Как сообщает телеканал Ora News, представители оппозиции вступили в столкновения с полицией и атаковали резиденцию главы кабмина в столице страны Тиране.
Демонстранты требовали отставки премьера, ломая двери здания металлическими прутьями и сжигая строительные леса вдоль фасада.
Для разгона протестующих правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. При этом протестующие забросали полицейских камнями и «коктейлями Молотова».
Пострадали не менее шести участников протестов — они потеряли сознание, еще сотни испытывают проблемы с дыханием из-за газа. Травмы получили также двое полицейских.