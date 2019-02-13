Глава чеченской оппозиции обратился к Азербайджану: «Чеченцев провоцируют...»

«Я призываю чеченский и азербайджанский народы не поддаваться на провокации и не позволить посеять рознь между двумя братскими народами». Об этом в ходе прямой трансляции в соцсети Facebook заявил бывший министр связи Чеченской Республики Ичкерия и один из лидеров оппозиции Саид Эмин Ибрагимов.

По словам известного чеченского общественного деятеля, провокация, в которую пытались втянуть азербайджанцев и чеченцев, была тщательно спланирована.

«Нам нельзя поддаваться на такого рода провокации. Я очень люблю азербайджанский народ. Во время войны, волею судьбы, я оказался в Азербайджане. Мы видели, как азербайджанцы встречали чеченцев и как переживали за нас. Чеченцы очень благородный народ и не забывают добро», - сказал Ибрагимов.

Саид Эмин Ибрагимов добавил, что, когда впервые увидел видео с избитым чеченцем, его самого переполнили чувства и он хотел мщения. Но здравый человек должен понимать, что это провокация с целью посеять вражду между народами.

«Никто не имеет права оскорблять людей по национальному признаку», - добавил он.