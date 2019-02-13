Саудовский принц захотел купить «Манчестер Юнайтед»

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман хочет приобрести английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun.

Принц готов предложить за МЮ 4,8 миллиарда долларов. Отмечается, что нынешние владельцы — семья Глейзеров — не рассматривают вариант с продажей клуба, но предложение может быть очень выгодным в финансовом плане.

Таблоид уточняет, что состояние семьи принца превышает триллион долларов. Салман рассчитывает завершить сделку до начала нового сезона, одним из условий ее проведения будет выход команды в Лигу чемпионов.