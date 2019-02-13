Трамп определился с послом в Турции
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда на пост посла США в Турции, указано в заявлении Белого дома, сообщает MIGnews.
Дэвид Саттерфилд известен, как один из самых профессиональных дипломатов в Государственном департаменте США. Он родился в 1954 году. С 1980 года Саттерфилд занимал различные должности на Ближнем Востоке. На одном из заседаний в рамках Астанинского процесса по Сирии он присутствовал в качестве наблюдателя от США.