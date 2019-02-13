Азербайджанцев призвали отказаться от наличных денег

Наличные деньги уходят в прошлое, и Азербайджану не следует отставать от этого всемирного тренда современной эффективной экономики, и пора максимально сократить использование купюр и монет, заменив их в любых денежных операциях безналичным расчетом посредством карт и гаджетов, убежден генеральный директор Школы государственной политики глобальной системы электронных платежей VISA (Visa School of Public Policy) Маджид Худжаир.

В беседе с haqqin.az эксперт-финансист международного уровня отметил, что некоторые страны Европы и Азии уже довели до мизера оборот наличных денег и они постепенно уходят в повседневной жизни.

По данным Visa School of Public Policy, уже очевидно, что успешные экономики больше используют безналичные расчеты. Через систему VİSA осуществляется 65 тысяч транзакций в секунду. Общий объем средств, которые обслуживает VisaNet, составляет 11.2 трлн долларов, а количество предприятий, пользующихся данной системой, достигло 53,9 млн в 200 странах мира.

«В Азербайджане правительство уже осуществило ряд очень важных решений в направлении широкого использования электронных расчетов. Это касается выдачи заработной платы и пенсий по банковским картам, безналичной оплаты коммунальных услуг и др. И коммерческие субъекты, и потребители приходят к пониманию того, насколько эффективен для общества переход на электронные платежи. Вместе с тем пока полный отказ от наличных денег в Азербайджане не представляется возможным и требует большей подготовки населения. Даже в странах - лидерах безналичных платежей, таких как Норвегия и Финляндия, еще есть люди, которые привыкли рассчитываться за товары и услуги наличными деньгами», - подчеркивает эксперт.

Для эффективности социально-экономической сферы Азербайджана важно, чтобы электронные платежи начали по меньшей мере превалировать над наличными расчетами, считает Маджид Худжаир. Замещение наличных электронными расчётами даст правительству страны ряд важнейших преимуществ. Во- первых, снизится зависимость от наличных денег, управление оборотом которых довольно дорого обходится государству. Во-вторых, можно будет собирать больше различных выплат от населения, так как безналичная оплата коммунальных услуг, пошлин за какие-то другие услуги осуществляется гораздо быстрее и эффективнее. В-третьих, обеспечивается прозрачность экономики, а это создает условия лучшего поступления налогов. В-четвертых, у той категории населения, которая не имеет банковских счетов, появится возможность выхода к местным и международным финансовым системам.

«Вместе с тем правительство, наряду с миссией сбора налогов, имеет обязанности по выплатам гражданам. Рост безналичных расчетов позволит более централизованно и эффективно контролировать эти выплаты», - утверждает международный эксперт, предупреждая, что во всем мире сегодня идет стабильный процесс снижения использования наличных денег и устойчивый рост безналичных расчетов, и каждой стране придется этому соответствовать.