Фирдовси Умудов и чеченский тренер сборной Азербайджана о провокациях в Москве
Конфликт между азербайджанцами и чеченцами в Москве взволновал и спортивную общественность нашей страны. Под флагом Азербайджана выступало немало чеченских спортсменов, у нас работали и продолжают работать чеченские тренеры. Одним из них является старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Зелимхан Гусейнов. Об этом напоминает вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов, который считает произошедшее в Москве результатом чьей-то провокации.
«В последние дни в России из-за провокационных действий некоторых сил произошли неприятные события между нашими соотечественниками и представителями дружеского чеченского народа, - говорит Фирдовси Умудов. – Все это не может не беспокоить. Такие конфликты недопустимы между народами, которые десятилетиями жили в дружеской и братской атмосфере.
Сегодня в Азербайджане проживают немало чеченцев, старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Зелимхан Гусейнов – тоже чеченец. Мы постоянно проводим совместные сборы с чеченскими спортсменами, и между нами никогда не было недопонимания.
Сборы с нами проводил известный чеченский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов и Юсуф Раисов, которые благодарили нас за теплый прием.
Несколько месяцев тому назад президент Азербайджана господин Ильхам Алиев на встрече с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым говорил о дружеских отношениях между нашими народами, о том, что в трудные моменты мы всегда поддерживали друг друга. Азербайджан всегда протягивал руку помощи чеченскому народу.
Нас очень сильно обеспокоило произошедшее. Мы призываем наших сограждан не поддаваться на провокации. Уверен, что ситуация очень скоро нормализуется и нашей дружбе ничто не будет угрожать».
Сам Зелимхан Гусейнов также попросил не обращать внимания на подстрекательства определенных лиц.
«Уважаемые братья, не поддавайтесь провокациям такого рода, так как это немыслимо и противоречит всем нормам Ислама, - сказал Гусейнов. Я - старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе - призываю всех проявлять друг к другу уважение , терпение и взаимопонимание».