Фирдовси Умудов и чеченский тренер сборной Азербайджана о провокациях в Москве

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Конфликт между азербайджанцами и чеченцами в Москве взволновал и спортивную общественность нашей страны. Под флагом Азербайджана выступало немало чеченских спортсменов, у нас работали и продолжают работать чеченские тренеры. Одним из них является старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Зелимхан Гусейнов. Об этом напоминает вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов, который считает произошедшее в Москве результатом чьей-то провокации. «В последние дни в России из-за провокационных действий некоторых сил произошли неприятные события между нашими соотечественниками и представителями дружеского чеченского народа, - говорит Фирдовси Умудов. – Все это не может не беспокоить. Такие конфликты недопустимы между народами, которые десятилетиями жили в дружеской и братской атмосфере.

Сегодня в Азербайджане проживают немало чеченцев, старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Зелимхан Гусейнов – тоже чеченец. Мы постоянно проводим совместные сборы с чеченскими спортсменами, и между нами никогда не было недопонимания. Сборы с нами проводил известный чеченский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов и Юсуф Раисов, которые благодарили нас за теплый прием. Несколько месяцев тому назад президент Азербайджана господин Ильхам Алиев на встрече с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым говорил о дружеских отношениях между нашими народами, о том, что в трудные моменты мы всегда поддерживали друг друга. Азербайджан всегда протягивал руку помощи чеченскому народу.