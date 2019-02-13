Глава МИД Армении: «Мы можем поздороваться с Мамедъяровым в коридоре…»

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров не планировали провести отдельную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности для продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом накануне в ходе брифинга сообщил глава внешнеполитического ведомства Армении, передает ТАСС.

«Мы не планировали отдельную встречу с Мамедъяровым. Мы можем встретится в коридоре, у нас нет такой проблемы с министром Мамедъяровым встретится и поздороваться. Мы не запланировали отдельную встречу, однако это не значит, что у нас нет, о чем поговорить. Работа продолжается», - заявил руководитель МИД Армении.

15 февраля в Мюнхене началась конференция по безопасности, в работе которой со стороны Армении участвует Мнацаканян и президент Армен Саркисян.