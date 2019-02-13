Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии захваченных боевиков-соотечественников и предать их суду. По его данным, в республике находятся более 800 террористов, прибывших из Европы. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Трамп выразил опасение, что после завершения военных действий боевики могут вернуться туда, откуда приехали.