Воевавший на стороне донецких сепаратистов Эльвин Сеидов попал в плен

Гражданин Азербайджана, воевавший на стороне сепаратистов на востоке Украины, попал в плен, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации, в ходе допроса сотрудниками Службы безопасности Украины этот мужчина на камеру представился как Эльвин Сеидов и заявил, что 13 января из Азербайджана отправился в Дагестан, откуда и был послан воевать на восток Украины.

По словам Э.Сеидова, он отправился воевать, так как взамен ему был обещан российский паспорт. Он заявил, что часто отправлялся на заработки в Дагестан, и отсутствие российского гражданства создавало трудности для него. Э.Сеидову помимо российского паспорта была обещана и зарплата. Однако ее он получить не успел, так как попал в плен.