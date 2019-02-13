Воевавший на стороне донецких сепаратистов Эльвин Сеидов попал в плен
Гражданин Азербайджана, воевавший на стороне сепаратистов на востоке Украины, попал в плен, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ.
Согласно информации, в ходе допроса сотрудниками Службы безопасности Украины этот мужчина на камеру представился как Эльвин Сеидов и заявил, что 13 января из Азербайджана отправился в Дагестан, откуда и был послан воевать на восток Украины.
По словам Э.Сеидова, он отправился воевать, так как взамен ему был обещан российский паспорт. Он заявил, что часто отправлялся на заработки в Дагестан, и отсутствие российского гражданства создавало трудности для него. Э.Сеидову помимо российского паспорта была обещана и зарплата. Однако ее он получить не успел, так как попал в плен.
Пленный с Северного Азербайджана в Украине Саидов.— UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) 16 февраля 2019 г.
Почему приехал воевать?
- обещали паспорт расеи.
Это всё что может пуйло обещать всем рашистам на войне с Украиной. Недаром эти волны по тв и госдуры с лёгким получением гражданства. А мы обещаем #груз200 на расею! #АТО_ООС pic.twitter.com/DqGUGcT68l