На Гаити протестующие выступили против союза с США и обратились к Москве, Каракасу и Пекину за помощью в разрешении кризиса, сообщило издание Le Journal de Montreal.

«Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем», - заявил журналистам лидер группы митингующих по имени Бронсон.

Как отмечает СМИ, участники митингов в Порт-о-Пренс — столице республики — объявили президента страны Моиза и бывшего главу государства Мишеля Мартелли ставленниками Вашингтона. Также жители Гаити сожгли американский флаг, скандируя: «Долой американцев, да здравствует Путин!».

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Первые массовые акции протеста в Республике Гаити прошли на минувшей неделе. Жители требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.