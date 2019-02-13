Россия успешно испытала ракеты «Бронебойщик»
В России завершились государственные испытания новейшей авиационной ракеты «Бронебойщик» (С-8ОФП), решается вопрос о начале ее поставок в российскую армию. Об этом сообщил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин на выставке вооружений IDEX, передает РИА Новости.
Ракета предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. «Бронебойщик», в зависимости от настроек взрывателя, способен пробивать преграды, стоящие перед заданными целями, также он может взрываться перед преградой и за преградой, при этом не разрушаясь и продолжая полет.
С-8ОФП должна дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.