Сегодня на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку проходят финальные соревнования.

Азербайджанский спортсмен Михаил Малкин выступил в финале по тамблингу. После первой попытки он имел в своем активе 38,100 балла. По итогам второго упражнения сумма баллов уроженца Баку была равна 74,600. Он уступил лишь россиянину, чемпиону мира Вадиму Афанасьеву (75,100) и занял 2-е место. Бронза у белоруса Максима Рябикова.

После церемонии награждения Малкин прокомментировал свое выступление:

«Перед выступлением решил сделать менее сложное упражнение, но сделать его чисто, чтобы гарантировать себе 2-е место, - говорит спортсмен. – Мой соперник – россиянин Вадим Афанасьев – сделал более сложное упражнение. Он обновил свой же рекорд по сложности. Вадим допустил ошибки, но все равно победил. Если бы я безошибочно исполнил более сложную композицию, которую я умею, то выиграл бы. Но я не рискнул.

Афанасьева я опередил на прошлогоднем чемпионате Европы, где я стал первым. На этот раз не получилось.

Организация Кубка мира – отличная. Поддержка болельщиков – хорошая. И мой тренер мною доволен. Но немного испортило мне настроение моя серебряная медаль. Хотел завоевать золото.

Впереди три Кубка мира и – самое главное – чемпионат мира в ноябре в Токио. Более сложные элементы планирую показать на ЧМ. К нему надо подойти на пике формы. На первенстве планеты конкуренция будет выше, так как в Баку не приехали некоторые сильные спортсмены».