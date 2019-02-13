Жизнь Гульнары Каримовой в опасности
14 февраля старший внук покойного первого президента Узбекистана, проживающий в Лондоне Ислам Каримов-младший, сообщил об ухудшении состояния здоровья находящейся под домашним арестом матери - Гульнары Каримовой и заявил, что ей не оказывают медицинскую помощь, сообщает узбекская редакция Радио «Свобода».
Согласно информации, 26-летний Ислам Каримов-младший обратился к президенту Шавкату Мирзияеву через свою страницу в Instagram и попросил главу государства обратить внимание на ситуацию с его матерью и «услышать» его с сестрой.
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«По непонятным причинам на мать оказывается бесчеловечное давление до гипертонического криза, и врачей не пускают! Были договоренности и условия между сторонами, известные адвокатам и уже прокуратуре Швейцарии (которые были закреплены неоднократно и даже письменно почерком основных сотрудников прокуратуры Узбекистана), однако, судя по явным попыткам и созданию мелких провокаций с женщинами, явно, что кому-то из исполнителей не нравится спокойное закрытие нашего вопроса, и какие-то силы пытаются опорочить действия руководства и что-то спровоцировать от матери и сестры. Наши спокойные обращения официального характера блокировались».
«Прошу Президента, как человека известного нам с детства, как порядочного и признающего себя шогирдом (последователем) деда, обратить внимание и услышать нас с сестрой! Сестренка была вынуждена находиться с мамой эти дни и ей уже стало плохо с сердцем, однако врачей не пустили даже в этой ситуации. Я обеспокоен состоянием здоровья мамы и сестры, и очень надеюсь на содействие в восстановлении человеческого здравого смысла», – написал на своей странице в Instagram старший внук ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.
Однако Генеральная прокуратура Узбекистана назвала безосновательными утверждения внука покойного президента.
«Никаких преград для посещения врачей Гульнары Каримовой, в частности, врачей, выбранных ею самой, не существует. Никакого давления на нее не оказывается, утверждения ее сына безосновательны!», - прокомментировали изданию в Генпрокуратуре республики сообщение Ислама Каримова-младшего, опубликованное в Instagram 14 февраля.
14 февраля в разговоре с репортером Радио «Свобода» чиновник, хорошо осведомленный о ситуации Гульнары Каримовой, сообщил, что в настоящее время Каримова полностью оторвана от внешнего мира. По его словам, власти не разрешают ей даже видеться со швейцарским адвокатом.
Напомним, что 28 июля 2017 года Генпрокуратура республики сообщила о том, что 21 августа 2015 года Гульнара Каримова была приговорена к пяти годам лишения свободы Ташкентским областным судом.
Кроме того, сообщалось, что в отношении Каримовой продолжается расследование дела по другим обвинениям.