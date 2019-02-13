Жизнь Гульнары Каримовой в опасности

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14 февраля старший внук покойного первого президента Узбекистана, проживающий в Лондоне Ислам Каримов-младший, сообщил об ухудшении состояния здоровья находящейся под домашним арестом матери - Гульнары Каримовой и заявил, что ей не оказывают медицинскую помощь, сообщает узбекская редакция Радио «Свобода». Согласно информации, 26-летний Ислам Каримов-младший обратился к президенту Шавкату Мирзияеву через свою страницу в Instagram и попросил главу государства обратить внимание на ситуацию с его матерью и «услышать» его с сестрой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @mirziyoyev_sh @iman.k17 Публикация от Islam Karimov (@i.kar7) 14 Фев 2019 в 12:28 PST

«По непонятным причинам на мать оказывается бесчеловечное давление до гипертонического криза, и врачей не пускают! Были договоренности и условия между сторонами, известные адвокатам и уже прокуратуре Швейцарии (которые были закреплены неоднократно и даже письменно почерком основных сотрудников прокуратуры Узбекистана), однако, судя по явным попыткам и созданию мелких провокаций с женщинами, явно, что кому-то из исполнителей не нравится спокойное закрытие нашего вопроса, и какие-то силы пытаются опорочить действия руководства и что-то спровоцировать от матери и сестры. Наши спокойные обращения официального характера блокировались». «Прошу Президента, как человека известного нам с детства, как порядочного и признающего себя шогирдом (последователем) деда, обратить внимание и услышать нас с сестрой! Сестренка была вынуждена находиться с мамой эти дни и ей уже стало плохо с сердцем, однако врачей не пустили даже в этой ситуации. Я обеспокоен состоянием здоровья мамы и сестры, и очень надеюсь на содействие в восстановлении человеческого здравого смысла», – написал на своей странице в Instagram старший внук ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.