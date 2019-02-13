Азербайджанские ракеты вызвали панику в Ереване

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«Недавно на вооружение Вооруженных сил Азербайджана, в частности ВВС, поступили суперсовременные крылатые ракеты SOM–B1, которые изготовлены по технологии Stealth и специально предназначены для поражения объектов противовоздушной и противоракетной обороны», - заявил изданию Новости Армении военный эксперт Ван Амбардзумян. По словам эксперта, эти ракеты предназначены ни только для того, чтобы обойти системы ПВО и ПРО, но и для их непосредственного уничтожения. Он также отметил, что у Армении нет средств защиты от этих ракет.

«То есть зенитно-ракетные комплексы С-300 ПС и С-300 ПТ, находящиеся на вооружении Вооруженных сил Армении, для них обычная цель. Эти крылатые ракеты имеют радиус действия до 250 километров, при том, что минимальная высота полета 10 метров. Минимальная же высота поражения аэродинамических целей у армянских С-300 ПС и С-300 ПТ, которые составляют основу противовоздушной и противоракетной обороны Армении, достигает 25 метров. При этом, максимальная дальность поражения объектов у этих установок составляет 75 километров, а максимальная высота – 27 километров», - пояснил Амбардзумян. При этом, военный эксперт отметил, что эти новые турецкие ракеты имеют возможность огибания местности во время полета, и, поскольку, Армения является гористой страной, данный фактор сильно усложняет работу ПВО и ПРО. «На фоне гор значительно сложнее отличить цель», - уточнил Амбардзумян, добавив, что даже находящиеся на вооружении армянской армии зенитно-ракетные комплексы 9K317 «Бук-М2» также не способны перехватить данный тип ракет. Он акцентировал особое внимание на то, что производящееся в Турции оружие должно соответствовать стандартам НАТО, а на вооружении Азербайджана, в основном, состоят истребители советского и российского производства, и даже грузинские учебно-боевые самолеты Су-25КМ, которые не располагают двусторонней системой передач закодированного радиосигнала, имеющейся на натовских боевых самолетах. Без наличия данной системы, как отметил эксперт, турецкие SOM–B1 бесполезны. Именно это обстоятельство, по мнению Амбардзумяна, и стало основной причиной того, что Баку стал активно закупать итальянские учебно-тренировочные самолеты Alenia Aermacchi M-346 Master, которые также собираются по стандартам НАТО.

Данные самолеты, по заверению военного эксперта, несмотря на то, что являются учебно-тренировочными, вполне могут быть полноценно использованы в боевых целях, и способны применить вооружение класса воздух-земля в виде кассетных авиабомб и нести боевую нагрузку в 500 кг. При этом, Амбардзумян добавил, что они также способны нести ранее указанные турецкие крылатые ракеты SOM–B1. Армянский военный эксперт заметил, что несмотря на учебно-тренировочные характеристики данных машин, Азербайджан решил купить 10 самолетов, а затем приобрести еще 15 с прогнозом на поставку еще 10. Все это, по мнению Амбардзумяна, выдает истинные цели и задачи Азербайджана, который не только хочет подготовить своих пилотов, поскольку наличие 10 учебно-тренировочных самолетов для этих целей – ничем не оправданный расход, но и использовать данный тип многоцелевых машин для выполнения боевых задач. «Азербайджанцам, для обучения своих пилотов, хватило бы и 4-х истребителей такого класса. Ни одна страна, имея 16 сверхзвуковых истребителей, не закупает 25 учебно-тренировочных самолетов. Это примитивная логика», - пояснил Ван Амбардзумян. Армянский эксперт также сообщил, что Азербайджан не намерен ограничиться закупкой лишь итальянских самолетов, но собирается приобрести и новейшие российские многоцелевые истребители Су-30 МКА, и для этого азербайджанцы специально направили часть своих пилотов в Алжир для прохождения обучения на алжирских Су-30 МКА, закупленных ранее у России. Эти самолеты, как отметил Амбардзумян, по своим боевым-техническим характеристикам превосходят российские Су-30 СМ, которые Ереван должен получить по контракту у России в 2020 году.