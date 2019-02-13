Корабль-невидимка вошел в состав ВМС США

Корабль был назван в честь города Талса в штате Оклахома. В связи с этим, мероприятие посетил сенатор-республиканец от этого штата Джеймс Лэнкфорд, а также экс-мэр города Кэти Тейлор.

Строительство Tulsa по заказу Пентагона было завершено американским отделением австралийской компании Austal в штате Алабама в 2017 году. Он стал пятнадцатым по счету таким кораблем прибрежной зоны, поступившим в ВМС США, а также восьмым кораблем класса Independence.

Tulsa имеет водоизмещение около 3,2 тыс. т и предназначен для действий на прибрежном мелководье. Максимальная скорость корабля достигает 74 км/ч, численность экипажа - до 70 человек.

Корабль прибрежной зоны данного типа имеют модульную конструкцию и предназначен для выполнения задач противокорабельной, противолодочной и противоминной обороны с применением вооружения и вспомогательного оборудования. Корпус корабля был спроектирован таким образом, чтобы снизить его радиолокационную заметность.