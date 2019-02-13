Неизвестные повесили гигантский российский флаг на строительных лесах, установленных у одного из корпусов Солсберийского собора. Об этом сообщает Spire FM.

Триколор был повешен ночью 17 февраля, и был замечен утром прохожими. К 9:00 по местному времени его сняли. Фотографии флага появились в Twitter.