Известного блогера задержали по делу о массовой драке между чеченцами и азербайджанцами

По делу о массовой драке в Москве в кафе «Неолит», которая произошла 14 февраля между уроженцами Азербайджана и Чечни, задержали известного исламского блогера Алибека Мирзеханова. На его страницу в Инстаграме подписаны более 100 тысяч человек, сообщает «Дождь».

Родной брат Мирзеханова рассказал, что в квартиру, где жил Алибек, ворвались около двадцати сотрудников правоохранительных органов, положили брата на пол и избили. В квартире провели обыск, изъяли всю технику, после чего увезли задержанного в неизвестном направлении.

В постановлении, которое передали родственникам Мирзеханова, говорится, что он подозревается в «хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Родные задержанного утверждают, что Алибек не был причастен к драке возле кафе «Неолит», и называют повод для обыска «придуманным» и «формальным».

Почти сутки о месте нахождения Мирзеханова ничего не было известно. В ночь на 17 февраля он позвонил и сказал, что находится в ОВД «Печатники» и что его дела «обстоят очень плохо», попросив предоставить адвоката.

Между тем оперативный дежурный ОВД «Печатники», ответив на звонок корреспондента телеканала «Дождь», заявила, что в отделе задержанных по фамилии Мирзеханов нет.