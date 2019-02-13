Сегодня днем на трассе Алят – Астара на территории Билясуварского района автомобиль Mercedes SLS (10 VJ 010), которым управлял 29-летний Аббас Гусейнли, потерял управление и перевернулся на поле у обочины дороги, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, в результате ДТП автомобиль полностью сгорел. Однако водитель и пассажиры – 28-летний Вюсал Мирзоев и 37-летний Эльшан Вересали – смогли выбраться из автомобиля с помощью проезжавших по трассе водителей, ставших очевидцами ДТП.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Джалилабадского района.

По факту ДТП начата проверка.