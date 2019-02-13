В центральном матче тура « Карабах » на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Габалу» и выиграл 2:1.

Сегодня состоялись еще два матча 17-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Действующий чемпион Азербайджана победил со счетом 2:1. Первым отличился Ричард Алмейда, реализовавший на 4-й минуте пенальти. На 28-й минуте Джавид Гусейнов также с пенальти восстановил равновесие. Победу «Карабаху» принес гол бывшего игрока «Габалы» Филипа Озобича, забившего на 30-й минуте.

В оставшееся время «Габале» не удалось отыграться, несмотря на финальный штурм.