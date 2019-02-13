«Карабах» обыграл «Габалу» и приблизился к «Нефтчи» Видео
Сегодня состоялись еще два матча 17-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В центральном матче тура «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Габалу» и выиграл 2:1.
Действующий чемпион Азербайджана победил со счетом 2:1. Первым отличился Ричард Алмейда, реализовавший на 4-й минуте пенальти. На 28-й минуте Джавид Гусейнов также с пенальти восстановил равновесие. Победу «Карабаху» принес гол бывшего игрока «Габалы» Филипа Озобича, забившего на 30-й минуте.
В оставшееся время «Габале» не удалось отыграться, несмотря на финальный штурм.
«Карабах» сократил отставание от «Нефтчи», который вчера сыграл вничью с «Зиря» - 0:0. Теперь бакинцы имеют преимущество лишь в одно очко.
В другом матче дня «Сабаил» одолел «Сабах» со счетом 1:0 и укрепился на 3-м месте.
Турнирное положение:
1. «Нефтчи» - 38 очков (17 матчей)
2. «Карабах» - 37 (17)
3. «Сабаил» - 27 (17)
4. «Габала» - 23 (17)
5. «Сабах» - 20 (17)
6. «Кешля» - 15 (17)
7. «Сумгаит» - 15 (17)
8. «Зиря» - 14 (17).