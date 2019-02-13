Синоптики предупреждают о похолодании: сильный ветер и мокрый снег
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Вечером в некоторых местах возможны дожди. Ночью и утром местами будет туман. Порывистый юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 2-5, днем – 7-12 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-65 процентов.
В ночь с понедельника на вторник и до среды в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется изменение погодных условий: ожидаются осадки, местами мокрый снег. Скорость северного ветра достигнет 15-20 м/с, временами - 23-25 м/с. Температура воздуха во вторник понизится на 6-8 градусов, днем будет около 2 градусов тепла.