Медики об избавляющих от жира на животе продуктах

Избавиться от жира на животе можно, однако для этого необходимо пересмотреть свой ежедневный рацион. К такому выводу пришли ученые, пишет издание Daily Express.

Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что добиться стройности можно благодаря употреблению большого количества качественного белка, который содержится в куриных яйцах, мясной и рыбной продукции, миндале, красной чечевице или запеченных бобах. При этом желательно отказаться от сахара, углеводов и подслащенных напитков.

По словам медиков, белковая пища уменьшает тягу к еде, повышает метаболизм и помогает сократить число съеденных за день калорий.