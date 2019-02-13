Ибрагимбекова торжественно встречают в Баку фото
Проживающий в России известный кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков приехал в Баку. Как сообщает haqqin.az, информацию об этом распространил секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Али Иса Джаббаров.
В социальных сетях он поделился фотографиями застолья в одном из ресторанов Баку, в котором принял участие Рустам Ибрагимбеков.
В мероприятии также приняли участие председатель Союза писателей Азербайджана Анар, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов, профессор Гулу Магеррамли, поэт Баба Везироглу и другие известные деятели искусства.
Отметим, что несколько дней назад Р.Ибрагимбеков, которому 5 февраля исполнилось 80 лет, заявил, что очень скучает по Баку и хочет приехать сюда.