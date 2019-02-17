Израиль лишит администрацию Палестины $140 миллионов

Израиль удержит из средств, переводимых Палестинской национальной администрации, около 140 миллионов долларов, которые та выплачивает соотечественникам, арестованным за нападения на граждан еврейского государства, постановил военно-политический кабинет, передает РИА Новости.

Решение принято во исполнение закона, который был утвержден Кнессетом летом прошлого года, чтобы сократить материальные стимулы к продолжению палестинского террора.

"Министерская комиссия по делам национальной безопасности решила... удержать 502 миллиона 697 тысяч шекелей из средств, переводимых Палестинской администрации Государством Израиль", - сказано в заявлении форума ключевых министров.

Такую сумму, эквивалентную почти 138 миллионам долларов, палестинские власти в минувшем год потратили на выплаты землякам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, их семьям, а также освобожденным заключенным, подсчитали израильтяне.

Израиль ежемесячно собирает от имени и для нужд органов палестинского самоуправления налоги и пошлины в размере около 100 миллионов долларов, которые составляют одну из основных доходных статей бюджета ПНА.

Авторы закона, который был принят голосами 87 из 120 депутатов Кнессета, доказывали, что инициатива позволяет уйти от практики, которая, по их словам, равносильна косвенному участию еврейского государства в финансировании палестинского террора. Сами палестинцы трактуют выплаты, прекращения которых от них требуют Израиль и США, как помощь жертвам оккупации.