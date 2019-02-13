США попросили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Белый дом обращался к премьер-министру Японии с «неформальной просьбой» номинировать американского лидера на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет газета Asahi Shimbun, ссылаясь на источники.

По информации издания, просьба поступила к Синдзо Абэ после первого саммита глав США и КНДР в июне 2018 года. Осенью премьер Японии подал заявку от страны, в которой предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию.

Нобелевский комитет завершит прием заявок на выдвижение претендентов на премию в феврале.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин высказывал мнение, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира.