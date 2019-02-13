Саудовский кронпринц прилетел в Пакистан

В аэропорту кронпринца Саудовской Аравии встретил лично премьер-министр Пакистана Имран Хан, после чего оба направились в резиденцию премьер-министра. 17-18 февраля бен Салман проведет ряд встреч с пакистанскими политиками, включая президента Пакистана Арифа Алви и начальника штаба армии страны генерала Камара Баджву.

Ожидается, что во время визита стороны подпишут ряд меморандумов о взаимопонимания, в том числе в сфере экономических инвестиций. В частности, речь идет о строительстве крупного нефтеперерабатывающего предприятия недалеко от порта "Гвадар", а также ряда других проектов.

После Исламабада кронпринц намерен также посетить Индию и Китай. Запланированные ранее визиты в Малайзию и Индонезию были отложены без объяснения причины.