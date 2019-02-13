Трамп: «Мне все равно, я верю Путину»

Президент США Дональд Трамп не поверил отчетам разведки о наличии у Северной Кореи ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов, сославшись на слова президента РФ Владимира Путина, заверившего Трампа, что у Северной Кореи нет таких ракет. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

По словам Маккейба, Путин смог убедить Трампа в том, что на вооружении Пхеньяна нет ракет, способных достигнуть территории США.

При этом доклад американской разведки сообщал главе Белого дома об обратном, но он предпочел поверить президенту России.

«Сотрудники разведывательных служб на брифинге заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил: «Мне все равно, я верю Путину», — сказал Маккейб в интервью CBS.

Экс-глава ФБР назвал это поведение Трампа «настоящим шоком» для разведки, которая «тратит много времени, сил и энергии» для помощи президенту.