С экс-гендиректора Aztelekom сняли судимость
Бывший генеральный директор ООО Aztelekom Магомед Мамедов, проходивший обвиняемым по "делу Минсвязи", обратился в суд для отмены вынесенного ему условного наказания, сообщает Report.
Согласно информации, Хатаинский районный суд удовлетворил обращение М.Мамедова.
В свою очередь, недовольный данным решением гособвинитель подал апелляционный протест. Однако Бакинский апелляционный суд отклонил протест прокурора, и решение суда первой инстанции осталось неизменным.
Напомним, обвиняемые в присвоении и злоупотреблении служебными полномочиями экс-руководитель аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, Магомед Мамедов и другие были арестованы в 2015 году. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Зейналов был приговорен к 13 годам лишения свободы. М.Мамедова приговорили условно к 5 годам 7 месяцам и 19 дням лишения свободы. Он был освобожден в зале суда.