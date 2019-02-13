В Европе окончательно отказались от российских самолетов

Ирландская авиакомпания CityJet подтвердила свои планы разорвать сотрудничество с производителем самолетов Sukhoi Superjet 100 — российской компанией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.

Согласно информации, к настоящему времени семь судов уже возвращены группе «ВЭБ.РФ».

По данным портала Flightradar24, в январе пять самолетов были отправлены в Дублин или Шэннон, еще два находятся в Венеции с осени прошлого года.

Информация о лайнерах SSJ-100 пропала и с сайта CityJet. Теперь они могут были переданы авиакомпании «Азимут» для ее нового проекта корпоративных перевозок.

Официальных комментариев данной информации пока не поступало.