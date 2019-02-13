Информацию о задержании Аднана Ахмедзаде ранее распространил ряд малотиражных изданий. Сообщалось, что задержание произошло по итогам налоговых проверок, в ходе которых якобы были выявлены нарушения.

Комментируя информацию, представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что в январе Министерство налогов и SOCAR выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что проверки во всех компаниях, включая SOCAR, являются одной из ключевых и прямых функциональных обязанностей Министерства налогов: "Министерство налогов ежегодно проводит плановые соответствующие проверки крупных налогоплательщиков, в том числе SOCAR, и проверка этого года является очередной налоговой проверкой.

Попытка связать эту проверку с любыми изменениями в административной структуре SOCAR неверна, а информация, распространяемая в средствах массовой информации, безосновательная и вымышленная. Налоговые проверки - это обычный процесс, который не влияет на деятельность обеих структур, и должностные лица компании продолжают выполнять обязанности в рамках своих полномочий".

В то же время СМИ сообщили о встрече в Астане председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Алика Айдарбаева с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

В рамках этой встречи азербайджанская Caspian Drilling Company Ltd и казахстанская KMG Drilling & Services подписали договор доверительного управления самоподъемной плавучей буровой установкой.

Примечательно, что на этой встрече присутствовал и Аднан Ахмедзаде, о задержании которого ранее сообщали малотиражные СМИ.