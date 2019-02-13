В своих обращениях Р.Ибрагимбеков подчеркивал, что не меняет свою гражданскую позицию, но из-за этого не должны страдать другие: "B чем вина 150 членов Союза, почему они должны сидеть без работы, страдать, почему надо отбирать собственность и имущество кинематографистов только потому, что у меня есть своя гражданская, отличающаяся от мнения властей, позиция? Зачем надо было разваливать Союз кинематографистов на моих сторонников и противников, нравственно ломать людей?", - сказал Ибрагимбеков.

"Мой приезд в Баку произошел после двух моих письменных обращений к властям. B своих обращениях я не ставил вопросы личного характера. Речь идет о Союзе кинематографистов страны, о его членах, об имуществе и документации этого творческого объединения", - об этом в интервью Turan сказал известный кинодраматург, председатель Союза кинематографистов Азербайджана Рустам Ибрагимбеков.

Необходимо провести съезд Союза, привести в порядок его работу. Дать людям возможность заниматься творчеством, прекратить эти бессмысленные уголовные и налоговые преследования.

"Надо прекратить эту идиотскую травлю в мой адрес из-за моего фильма "Кавказское трио", - сказал драматург.

"B ответ на эти обращения был звонок из президентской администрации и мне сказали - приезжай", - добавил он.

За короткое время пребывания в Баку Рустам Ибрагимбеков провел встречу с коллегами и обсудил ситуацию. "Принято решение провести очередной съезд, решать вопросы о восстановлении нарушенных прав собственности и, в частности, Дома творчества в Мингячевире, восстановления утерянной документации Союза. Наши попытки решать эти вопросы в законном, судебном порядке до сих пор результатов не давали. Будем надеяться, что наверху есть желание положить конец всей этой вакханалии", - сказал Ибрагимбеков.

На вопрос можно ли считать, что в политике властей страны что-то изменилось, Ибрагимбеков ответил, что ближайшее будущее это покажет. "B мае мы планируем провести наш съезд, до этого времени, что-то должно решиться и поменяться. Что касается политики, то просто хочу напомнить всем: сегодня власти поднимают и решают многие из тех вопросов, которые мы поднимали в Форуме интеллигенции Азербайджана.

Если сегодня эти же вопросы, как например коррупция, обсуждаются на самом верху и с этим ведется борьба, то зачем надо было из нас делать врагов государства?", - завершает беседу Рустам Ибрагимбеков.