Узбекистан перенимает опыт Азербайджана в градостроительстве

Отдел информации 13:52

Председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Самир Нуриев принял делегацию из Узбекистана во главе с замминистра строительства этой страны Эркином Искандаровым.

В составе большой делегации, которая прибыла в Баку для изучения опыта Азербайджана в сфере градостроительства, помимо представителей Министерства строительства находятся представители Кабмина, Генпрокуратуры и крупных государственных компаний Узбекистана. Поприветствовав гостей Самир Нуриев отметил, что вопросы градостроительства в Азербайджане находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева. Он также проинформировал о работе, проделанной по усовершенствованию государственного управления в сфере градостроительства и архитектуры в соответствии с указами, которые президент Ильхам Алиев подписал в 2018 году. По его словам, основная цель этих реформ - системная и спланированная организация процесса урбанизации.

Самир Нуриев подчеркнул, что условия, созданные в Азербайджане для развития предпринимательства благодаря политике, проводимой главой государства, положительные изменения в этой сфере находятся в центре внимания международных организаций и ведущих рейтинговых агентств. Так, согласно отчету Doing Business 2019, распространенному Всемирным банком, Азербайджан вошел в список десяти самых реформирующихся стран мира. Азербайджан занимает 25-е место среди 190 стран, и лидирует среди государств СНГ. В отчете также указано, что Азербайджан поднялся на 100 ступеней в связи с индикатором «Получение разрешений на строительство». Глава госкомитета добавил, что для обеспечения выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию по принципу «единого окна» была создана новая электронная система. Пользуясь случаем, он пригласил узбекскую делегацию 21 февраля принять участие в церемонии презентации этой системы.

Гостей также проинформировали о работе по подготовке генпланов городов с целью обеспечения устойчивого развития городов страны. Было отмечено, что с целью организации работы по подготовке генплана Баку было налажено сотрудничество с авторитетной международной консалтинговой компанией. Первый этап работ уже завершен. За прошедшее время были изучены и оценены проекты документов территориального планирования Апшеронского полуострова, разработанные в предыдущие годы, а также, основываясь на передовом международном опыте и современных тенденциях в этой сфере, была разработана концепция дальнейшего развития города Баку и определены основные приоритеты предстоящей части работ над генпланом. На основании проведенных на первом этапе работ было подготовлено проектное задание для выбора международной градостроительной компании и объявлен открытый тендер. В настоящий момент тендерная комиссия продолжает получать заявки и предложения. Предположительно, победитель тендера будет объявлен в марте, после чего планируется начать второй этап работы по разработке генплана Баку.

Выступивший на встрече заместитель министра строительства Узбекистана Эркин Искандаров поблагодарил за теплый прием и за предоставленную широкую информацию. Заместитель министра отметил, что высоко оценивает успехи государственной политики правительства Азербайджана в сфере градостроительства, архитектуры и строительства, в сфере усовершенствования законодательства, организации управления и регулирования государством, и все это вызывает у него большой интерес. От имени министра строительства Узбекистана Абдукаххора Тухтаева он выразил глубокую благодарность председателю Госкомитета Самиру Нуриеву за возможность ознакомиться с опытом Азербайджана в этой сфере и обсуждения сотрудничества в будущем. Эркин Искандаров также проинформировал присутствующих об основных направлениях деятельности представляемого им министерства, об успехах Узбекистана, достигнутых в последние годы, в сфере градостроительства и архитектуры, о планах на будущее, а также о том, что он в рамках визита в Азербайджан ознакомился с очень интересной для него информацией.