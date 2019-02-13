США начали производство новейших Javelin

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin начала производство новой модификации носимого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin, получившей обозначение FGM-148F, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, первые контракты на поставку новой версии комплекса уже заключены: "Первыми получателями FGM-148F выступят сухопутные войска США, а также несколько других государств. В настоящее время ведется производство опытной партии модернизированного Javelin".

Модификация FGM-148F отличается повышенным осколочно-фугасным эффектом боевой части: "Эффективность модернизированного Javelin против пехоты увеличена на 70%. ПТРК получил модернизированную систему запуска и улучшенный предохранитель".

Как отметил представитель Lockheed Martin, компания также завершила разработку дистанционно-управляемого боевого модуля, оснащенного комплексом Javelin.