Песков: Путин очень доверяет Эрдогану

"Конечно. Они очень хорошо понимают друг друга", - сказал Песков, отвечая на вопрос, относится ли Эрдоган к числу лидеров, которым Путин больше всего доверяет.

Отметим, что на прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган виделись в Сочи, где с президентом Ирана Хасаном Роухани провели четвертую трехстороннюю встречу глав государств - гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Также состоялась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана.